Çorum Valisi Ali Çalgan, Ramazan ayının manevi atmosferinde Jandarma Teşkilatı mensuplarıyla iftar programında bir araya geldi.
Ramazan ayının birlik, dayanışma ve paylaşma ruhunu yansıtan programda konuşan Vali Çalgan, aynı sofrayı paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek jandarma personelinin özverili çalışmalarına dikkat çekti.
Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için gece gündüz fedakârca görev yapan Jandarma Teşkilatı mensuplarına teşekkür eden Vali Çalgan, tüm güvenlik güçlerinin yaklaşan Ramazan Bayramı’nı kutlayarak görevlerinde kolaylık ve başarılar diledi.

Muhabir: Haber Merkezi