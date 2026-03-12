Emekliler, düşük maaşlar ve bayram ikramiyelerine tepki göstermek için Çorum’da basın açıklaması yapmaya hazırlanıyor. Açıklamanın 13 Mart’ta Kadeş Barış Meydanı’nda yapılacağı duyuruldu.

Çorum’da emekliler, ekonomik koşullar ve emekli maaşlarına ilişkin taleplerini dile getirmek amacıyla alanlara çıkmaya hazırlanıyor.

Devrimci Emekliler Sendikası (Dev Emekli Sen) Çorum İl Temsilciliği ile Birleşik Emekliler Sendikası tarafından yapılan çağrıya göre emekliler, 13 Mart Cuma günü saat 14.00’te Kadeş Barış Meydanı’nda basın açıklaması gerçekleştirecek.

Düzenlenecek açıklamada emekliler; bayram ikramiyelerinin en az asgari ücret seviyesine çıkarılması, emekli maaşlarının insanca yaşam sınırına yükseltilmesi ve hakların yasal güvence altına alınması yönündeki taleplerini kamuoyuyla paylaşacak.

Dev Emekli Sen Çorum İl Temsilcisi Hikmet Aydın ve Birleşik Emekliler Sendikası Çorum İl Başkanı Sefa Batak tarafından yapılan çağrıda, emeklilerin yaşadığı ekonomik zorluklara dikkat çekilerek tüm emekliler basın açıklamasına davet edildi.

Muhabir: Haber Merkezi