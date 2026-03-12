Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Aşgın, “Bağımsızlığımızın en gür sesi İstiklal Marşımızın kabul edilişinin 105. yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyoruz.” dedi.

Başkan Aşgın mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin ölümsüzleştiği İstiklal Marşı’nın, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 12 Mart 1921’de kabul edilişinin yıl dönümünü gururla anıyoruz. Milletimizin duygularına tercüman olan bu destansı eser; vatan, millet ve istiklal sevgisiyle yoğrulmuş bir mücadelenin eşsiz dizelere yansımasıdır.

Vatansever şairimiz Mehmet Akif Ersoy, kaleme aldığı İstiklal Marşı ile Türk milletinin kahramanlığını ve bağımsızlık tutkusunu ölümsüzleştirmiştir. İstiklal Marşı; milli ve manevi değerlerimizi, bayrak sevgimizi ve milletçe tek yürek olduğumuzda neleri başarabileceğimizi en güçlü şekilde anlatan bir bağımsızlık manifestosudur.

Milli Mücadele döneminde milletimize umut ve cesaret veren bu eşsiz eser, bugün de birlik ve beraberliğimizin en güçlü sembollerinden biri olmaya devam etmektedir. Eğer bugün bu topraklar üzerinde hür ve bağımsız olarak yaşıyorsak, bunu canları pahasına vatanı savunan ecdadımıza borçluyuz.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u, İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad olsun.”

Muhabir: Haber Merkezi