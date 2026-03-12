Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, İstiklal Marşı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 105’inci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

İstiklal Marşı’nın Türk milletinin bağımsızlık iradesini, vatan sevgisini ve özgürlük mücadelesini en güçlü şekilde ifade eden tarihi bir eser olduğunu belirten Yiğitoğlu, Mehmet Akif Ersoy’un kaleme aldığı bu eşsiz eserin Türk milletinin karakterini ve bağımsızlığa olan sarsılmaz bağlılığını yansıttığını ifade etti.

12 Mart 1921’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen İstiklal Marşı’nın, Cumhuriyetin kuruluş yolculuğunda tarihi bir dönüm noktası olduğuna dikkat çeken Yiğitoğlu, o dönemde Anadolu’nun dört bir yanında verilen Kurtuluş Savaşı’nın yalnızca askeri bir mücadele değil aynı zamanda milletin varoluş mücadelesi olduğunu belirtti.

Yiğitoğlu, İstiklal Marşı’nın milletin esareti asla kabul etmeyeceğinin ve özgürlüğünden vazgeçmeyeceğinin en güçlü ifadesi olduğunu vurgulayarak, Kurtuluş Savaşı’nın en zor günlerinde kaleme alınan bu dizelerin milletin azmini ve kararlılığını tüm dünyaya ilan eden tarihi bir manifesto niteliği taşıdığını söyledi.

İstiklal Marşı’nın kabulünün yıl dönümünde başta büyük şair Mehmet Akif Ersoy olmak üzere Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını saygı, rahmet ve minnetle andıklarını belirten Yiğitoğlu, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının verdiği bağımsızlık mücadelesinin bugün sahip olunan özgürlüğün temelini oluşturduğunu ifade etti.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ