Toplantıda sahipsiz hayvanların yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik çalışmalar ele alındı.

Çorum İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği’nin Mart Ayı Encümen Toplantısı, Vali Ali Çalgan başkanlığında Valilik Toplantı Salonu’nda yapıldı.

Toplantıda, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Birliğin 2025 yılı faaliyet raporu ile kesin hesabı görüşülerek birlik meclisine havale edildi. Ayrıca sahipsiz hayvanlar için oluşturulan doğal yaşam alanının işletilmesine ilişkin iş ve işlemler de toplantıda ele alındı.

Vali Ali Çalgan, sahipsiz hayvanların yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirterek, bu süreçte vatandaşların duyarlılığının, yerel yönetimlerin katkısının ve kurumlar arası iş birliğinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Sahipsiz hayvanların daha güvenli ve sağlıklı koşullarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için yürütülen çalışmaların artarak devam edeceği ifade edildi.

