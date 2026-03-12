Çorumlu Mali Müşavir Veli Özçelik, hayatını kaybetti.

Özçelik, 2024 yılı seçimlerinde Memleket Partisi'nden Ankara - Çankaya Belediye Başkan adayı olmuştu.

Başkentin sevilen simalarından Mali Müşavir 3 çocuk babası Veli Özçelik, rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Özçelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Çorum nüfusuna kayıtlı Veli Özçelik'in cenazesi için ilk tören Oran Cemevinde gerçekleştirildi. Merhumun cenazesi, alınan helalliğin ardından Ankara’da Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Veli Özçelik, Maliye Bakanlığı'nda çeşitli vergi dairelerinde görev aldıktan sonra 1981'de serbest muhasebecilik ve mali müşavirlik faaliyetlerine başladı. Aynı zamanda Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği'nde aktif rol alarak, 3568 Sayılı meslek yasasının oluşturulması için çaba harcadı. 1989'da meslek yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın kuruluşunda önemli rol oynadı ve çeşitli görevlerde bulundu, mesleğin yapılanması ve yasaya uyum sağlanması sürecine katkıda bulundu.

Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliği ile birlikte tekdüzen muhasebe sisteminin doğru bir şekilde öğrenilmesi ve uygulanması için düzenlenen programlı eğitim faaliyetlerine liderlik etti. Meslektaşlarının mesleki eğitimlerine katkı sağlayarak, mesleki gelişimlerine destek oldu.

