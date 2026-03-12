Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Oğuzhan Kaya, 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Türkiye Cumhuriyetinin bağımsızlığının sembolü olan İstiklal Marşı’mızın, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde “Milli Marş” olarak kabul edilişinin 105. yılını büyük bir gururla kutladığımızı hatırlatan Milletvekili Kaya yayınladığı mesajda, “Bugün; ömrünü vatanına ve milletine adamış olan İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un Yüce Türk Milletinin bağımsızlık ve kutsal değerler uğruna verdiği mücadeleyi destansı bir şekilde anlattığı İstiklal Marşımızın, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 105’inci yıl dönümünü kutluyoruz" diyen Oğuzhan Kaya, "İstiklal Marşımız, yüreği Vatan ve İstiklal sevgisiyle dolu bir Şairin, dizelerinde Milletin ruhuna işleyen işgal acısını tercüme etmiş olması ve bedeli ne olursa olsun diz çöktüğüne, boyun eğdiğine tarihin tanık olmadığı Aziz Türk Milleti'nin işgal güçlerine karşı kutlu kıyamını kelimelerle resmetmesi nedeniyle son derece özel, son derece kıymetlidir. Merhum Akif’in “Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın” diye ettiği duayı, işgal günlerinin hissiyatımızda ne kadar derin yaralar açtığının ve istiklalimizi kazanmak için ne büyük fedakârlıklar yaptığımızın en güzel ifadesi olarak Türk Gençliği’nin hafızasına kazıması gerekmektedir” diye konuştu.

“ORTAK SES, ORTAK VİCDAN”

Milletvekili Kaya, Tarihinin her döneminde bağımsızlığına ve vatanına yönelen tehditlere birlik ve beraberliğinden ödün vermeden karşı koyan aziz Türk Milletinin, usta şair Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan ortak sesi, ortak vicdanı olan İstiklal Marşını ilelebet muhafaza edeceğine inandığını belirterek, "İstiklal Marşımızın kabulünün 105. yıl dönümünde, Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları Şad olsun” ifadelerini kullandı.

Muhabir: SELDA FINDIK