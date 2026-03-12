Ocak ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 1,8, aylık yüzde 2,8 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Bölge Müdürlüğü Ocak ayı Sanayi Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 1,8 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Ocak ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,5 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,6 arttı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 2,8 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Ocak ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,1 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,4 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,8 arttı.

