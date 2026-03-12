Çorum’da Ramazan Bayramı öncesinde şehit mezarlarının bakım, onarım ve temizliği gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan çalışma kapsamında, Çorum’daki şehit kabirlerinde de temizlik ve bakım çalışmaları yapıldı.

Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Sahit Aydın, şehitlikte yaptığı açıklamada, vatanın birliği, milletin huzuru ve bağımsızlığı için canlarını feda eden şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını söyledi.

Aydın, şehit mezarlarının mevcut durumlarının da kayıt altına alındığını belirterek, “Kahramanlarımızın hatırasını gelecek nesillere en temiz ve en vakur haliyle aktarmak boynumuzun borcudur.” dedi.

Şehitlerin fedakârlığının milletin hafızasında daima yaşayacağını dile getiren Aydın, şehitliklerin milletin bağımsızlık sevdasının ve şanlı tarihinin önemli sembollerinden biri olduğunu kaydetti.

Aydın, açıklamasında Mehmet Akif Ersoy’un dizelerine de yer vererek, şehitlerin milletin gönlünde ebediyen yaşayacağını ifade etti.

Şehitlerin emanetlerine sahip çıkmayı en temel sorumluluklardan biri olarak gördüklerini vurgulayan Aydın, “Bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizin hatırasını yaşatmak amacıyla, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız koordinasyonunda 81 il genelinde tüm şehit mezarlarının bakım, onarım ve temizliğini kapsayan bir çalışma başlatılmıştır.

Şehitlerimizin kabirlerini en temiz ve en vakur haliyle korumak, onların hatırasını gelecek nesillere aktarmak boynumuzun borcudur. Vatanımızın birliği ve istikbali için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Program kapsamında gerçekleştirilen temizlik ve bakım çalışmalarının ardından, İl Müftü Yardımcısı Fazıl Saraç tarafından dua edildi.