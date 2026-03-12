Dodurga’ya bağlı Kirenci Köyü nüfusuna kayıtlı olan Arslan için köyde cenaze töreni düzenlendi.
Kılınan cenaze namazının ardından Arslan’ın naaşı köy mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, Oğuzlar Kaymakamı Serkan Tokur, Dodurga Kaymakamı Gizem Tokur, Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz, Arslan’ın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Arslan’ın ailesi ve yakınları törende taziyeleri kabul etti.
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK