Reklam dünyasının duayen isimlerinden Alinur Velidedeoğlu yaşamını yitirdi. Hukukçu ve akademisyen Ord. Prof.Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu'nun torunu olan Velidedeoğlu'nun kalp yetmezliği nedeniyle vefat ettiği öğrenildi.

ALİNUR VELİDEDEOĞLU KİMDİR

Türk-Amerikalı reklamcı, yaratıcı sanatçı, film yapımcısı ve medya girişimcisi Alinur Velidedeoğlu Türkiye’de özellikle 1970’ler ile 1990’lar arasında imza attığı ikonik reklam çalışmaları, jingle’ları ve reklamcılık sektöründeki öncü rolüyle tanınıyordu.

1953 yılında ABD’nin Michigan eyaletindeki Ann Arbor kentinde doğan Velidedeoğlu, küçük yaşlarda Türkiye’ye döndü.

Ailenin önemli isimlerinden olan dedesi Hıfzı Veldet Velidedeoğlu’nun entelektüel kimliğinin de onun gelişiminde etkili oldu.

Velidedeoğlu, kariyerine İstanbul Reklam’ın animasyon departmanında başladı. 1973 yılında Ünver Oral ve Yiğit Şardan ile birlikte Güzel Sanatlar Reklam Ajansı’nı kurdu. Ajans, kısa sürede Türkiye’nin en etkili ve yaratıcı reklam ajanslarından biri haline geldi.

Velidedeoğlu, kariyeri boyunca birçok ünlü markanın reklam filmlerini çekti, jingle ve besteler hazırladı. Sloganları ve melodileri uzun yıllar hafızalarda yer eden reklam çalışmalarıyla tanınan Velidedeoğlu, reklamcılığın yanı sıra müzik ve beste alanındaki yaratıcı yönüyle de dikkat çekti.

1998 yılında DFH Network adlı televizyon şirketini kuran Velidedeoğlu, bu platform aracılığıyla ABD ve Kanada’da en çok izlenen Türk televizyon kanallarını yayınlayan sistemlerden birini oluşturdu.

Film yapımcılığı alanında da çalışmaları bulunan Velidedeoğlu’nun, IMDb kayıtlarına göre “The Ottoman Lieutenant” (2017), “Harvard Man” (2001) ve “Black & White” (1999) gibi filmlerin de yapımcılığını üstlendi.

ORD. PROF. DR. HIFZI VELDET VELİDEDEOĞLU KİMDİR

Türk hukukçu, akademisyen, yazar ve gazeteci olan Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, Türkiye’de hukuk alanında yetişen birçok isme hocalık yapmış önemli bilim insanları arasında yer alıyor.

Velidedeoğlu, 1922 yılında Trabzon Lisesi’nden, 1928 yılında ise Ankara Üniversitesi Adliye Hukuk Mektebi’nden (Hukuk Fakültesi) mezun oldu. Mezuniyetinin ardından devlet bursuyla İsviçre’ye giden Velidedeoğlu, Neuchâtel Üniversitesi’nde doktorasını tamamladı. Türkiye’ye döndükten sonra 1934 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne asistan olarak atandı. Aynı yıl doçent, 1942’de profesör ve daha sonra ordinaryüs profesör unvanlarını aldı.

Akademik yaşamı boyunca İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde iki dönem dekanlık yaptı. Velidedeoğlu, 1946-1948 ve 1952-1953 yılları arasında yürüttüğü dekanlık görevlerinin ardından uzun yıllar fakültede görev yaparak 1974 yılında emekli oldu.

1960 darbesi sonrası askeri yönetimin oluşturduğu Anayasa Bilim Komisyonu’nda da görev alan Velidedeoğlu, ayrıca Kurucu Meclis Millî Birlik Komitesi Temsilciliği (6 Ocak 1961 - 15 Ekim 1961) görevini yürüttü. Aynı mecliste 1961 Anayasası’nı hazırlayan komisyonun üyeliğini ve kâtipliğini yaptı.

Akademik çalışmalarının yanı sıra araştırma ve röportajları Cumhuriyet ve Milliyet gazetelerinde yayımlandı.