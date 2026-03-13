Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasından sonra ilk dış gezisini Londra’ya yaptı. Ahlatcı bu ziyaretle, Ahlatcı Metal Rafineri’nin London Bullion Market Association (LBMA) üyelik sürecini başlatmış oldu.

LBMA tarafından belirlenen “Good Delivery” standartları, rafinerilerin üretim kalitesi ve güvenilirliği açısından uluslararası piyasada referans niteliği taşıyor. Küresel altın ve gümüş piyasasını düzenleyen “uluslararası ticaret birliği” LBMA tarafından refere edilen rafineriler, kalite ve güvenilirlik açısından küresel piyasalarda kabul görüyor.

Ahlatcı Holding CEO’su Kadri Samsunlu’nun verdiği bilgiye göre, LBMA Good Delivery List’e girmesi, Ahlatcı’yı küresel piyasalarda daha güçlü konuma getirecek.