İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun eski Başkanı, 26. ve 27. Dönem İzmir Milletvekili Atila Sertel’in 5 yıl önce kaybettiğimiz eşi, gazeteci Ziynet Sertel adına, Sertel Ailesi tarafından “Edebiyat Ödülleri” konuldu.

Bu yıl “öykü” dalında düzenlenen yarışmanın konusu “Geleceğe Mektuplar” olarak belirlendi.

Yarışmanın son başvuru tarihi 30 Mayıs 2026.

Yarışma, yurt içi ve yurtdışından 18 yaşını doldurmuş, söyleyecek sözü olan, kendi hikayelerini anlatmak isteyen tüm kadın yazar ve yazar adaylarının katılımına açık.

Yarışmanın jürisinde şu isimler yer alıyor: Mavisel Yener, Dilek Gappi, Misket Dikmen, Banu Yıldıran Genç, Duygu Özsüphandağ, Saadet Erciyas, Ayşe Başak Kaban, Nurcan Kaya (Koordinasyon).

Yarışmanın basın sponsorluğunu 9 Eylül Medya Grubu üstleniyor.

Birincilik ödülü 20 bin, ikincilik ödülü 15 bin, üçüncülük ödülü ise 10 bin lira olarak açıklandı.