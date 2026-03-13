Gazeteci Ayhan Aykanat’ın “Yeni Nesil Seyyahların Dijital Dünyası” isimli yeni kitabı, Anadolu Ay Yayınları’ndan çıktı.

Kitapta, dijital çağda seyahat kültürünün geçirdiği dönüşüm ele alınıyor.

“Gerçek seyahat mi, dijital gösteri mi?” sorusunun yanıtının arandığı kitap, alanında bir ilk olma özelliği taşıyor.

Kitap, dijital içerik üretiminin yükselişini; yapay zekâ destekli kurguların, sanal gerçeklik turlarının ve veri temelli hikâyelerin şekillendirdiği yeni medya ortamında inceliyor.

Ayhan Aykanat, teknolojiyi yalnızca bir araç olarak değil, aynı zamanda hem tehditler hem de büyük fırsatlar barındıran yeni bir ekosistem olarak ele alıyor.