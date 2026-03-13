Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, Oda çalışanları ile bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirirken, sevinçleri ve zorlukları birlikte paylaşarak, omuz omuza yürüdüklerini söyledi.

Başaranhıncal, Oda Meclisi Başkanı Erol Karadaş’ın da hazır bulunduğu toplantıda şunları söyledi:

“Memleketimize ve iş dünyamıza hizmet etmek için birlikte çıktığımız bu yolda, zaman zaman zorlukları, yorgunlukları ve büyük sorumlulukları omuz omuza taşıyarak; emeğimiz ile, sabır ve fedakârlıkla bugünlere ulaştık. Bu süreçte çekilen her çileyi, verilen her emeği ve gösterilen her gayreti çok iyi biliyor ve yürekten takdir ediyorum.

Kıymetli çalışma arkadaşlarımla bir arada olmaktan her zaman büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum. Kurumumuzun yürüttüğü her çalışmada gösterdiğiniz özveri, gayret ve samimi emek, hepimiz için en büyük güç kaynağıdır.

Birlikte üreten, paylaşan ve topluma fayda sağlama hedefiyle aynı yolda yürüyen tüm ekip arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Dayanışma, sevgi ve karşılıklı saygı içinde büyüyen bu güzel aileyle yol yürümekten büyük mutluluk ve gurur duyuyorum.

Hep birlikte daha güzel başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyor, her birinize emekleriniz için ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Daha nice güzel çalışmalara ve ortak başarılara hep birlikte ulaşmak dileğiyle. Çünkü biz, sevinci de zorluğu da birlikte paylaşan, omuz omuza yürüyen, ortak değerler etrafında kenetlenen, birlik ve dayanışmayla her zorluğun üstesinden gelen güçlü bir aileyiz.”