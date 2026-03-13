Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Çorum İl Temsilciliği üyeleri, iftar yemeğinde bir araya geldi.

İl Temsilcisi Banu Özdil Yücel, “Mesleğimizin gücünü dayanışmadan, paylaşmaktan ve birlikte üretmekten aldığına inanıyoruz. Bu güzel akşamda yalnızca bir iftar sofrasını değil; mesleki birlikteliğimizi, dostluğumuzu ve ortak değerlerimizi de paylaştık” dedi.

İftara, Türk PDR Derneği Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Ölçer, Çorum İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir, Çorum Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Mehmet Armutçu ile meslek mensupları katıldı.