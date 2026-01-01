Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erol Afacan, 2026 yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, yeni yılın geçmişin muhasebesinin yapıldığı ve geleceğe dair umutların yeniden şekillendirildiği önemli bir başlangıç olduğunu ifade etti.

2026 yılına girerken dayanışmanın, bilimin, emeğin ve insan sağlığını merkeze alan anlayışın her alanda güçlenmesini temenni ettiklerini belirten Afacan, toplum sağlığını koruma ve geliştirme sorumluluğu taşıyan meslek grupları olarak yeni yılda da aynı özveri, etik değerler ve bilimsel yaklaşım doğrultusunda hizmet vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Sağlık okuryazarlığının artırıldığı, bilinçli ilaç kullanımının yaygınlaştığı ve koruyucu sağlık hizmetlerinin ön plana çıktığı bir yıl olmasının en büyük temennileri olduğunu dile getiren Afacan, 2026 yılının ülkemiz için huzurun, güvenin ve toplumsal dayanışmanın arttığı bir yıl olmasını diledi.

Afacan mesajında ayrıca, başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm emekçilerin hak ettiği değeri gördüğü bir yıl temennisinde bulunarak, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinciyle daha sağlıklı bir gelecek inşa etmek adına birlikte üretmeye ve çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Yeni yılın tüm insanlığa sağlık, mutluluk, bereket ve umut getirmesini dileyen Afacan, 2026 yılının hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Muhabir: Haber Merkezi