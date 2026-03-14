Çorum Valisi Ali Çalgan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Vali Ali Çalgan, sağlık çalışanlarının insan hayatı için üstlendikleri önemli göreve dikkat çekerek tüm hekimlerin ve sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı kutladı.

Vali Çalgan mesajında, 14 Mart 1827’de Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire’nin açılmasıyla Türkiye’de modern tıp eğitiminin temellerinin atıldığını ve bu tarihin Tıp Bayramı olarak kabul edildiğini hatırlattı.

Sağlığın her şeyin üzerinde tutulması gereken en büyük nimetlerden biri olduğunu vurgulayan Vali Çalgan, devlet tarafından yapılan sağlık yatırımları sayesinde modern hastanelerin kurulduğunu, ileri teknolojilerin hizmete sunulduğunu ve vatandaş odaklı sağlık hizmetlerinin ülke genelinde yaygınlaştırıldığını ifade etti.

Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarının bu gelişmelerin en önemli unsuru olduğunu belirten Vali Ali Çalgan, gece gündüz demeden insan sağlığı için çalışan sağlık personelinin meslek ahlakı, sabrı ve şefkati sayesinde sağlıklı bir toplumun temellerinin atıldığını dile getirdi.

Vali Çalgan mesajında ayrıca Mustafa Kemal Atatürk’ün “Beni Türk hekimlerine emanet ediniz” sözünü hatırlatarak, bu ifadenin hekimlerin ve sağlık çalışanlarının güvenilirliğini ve millet için taşıdıkları hayati önemi ortaya koyduğunu kaydetti.

Vali Çalgan, insan hayatını en yüce değer kabul ederek görev yapan tüm hekimlerin ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladığını belirterek başarılarının daim olmasını diledi.

