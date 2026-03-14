45. Bölge Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda sağlık çalışanlarının fedakârlığına dikkat çekti.

Eczacı Odası Başkanı Afacan, hekimlerin insan hayatını korumayı ve yaşatmayı meslek edinmiş sağlık sisteminin temel yapı taşları olduğunu belirterek, bilgi ve birikimleriyle yalnızca hastalıkları tedavi etmekle kalmadıklarını, aynı zamanda toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi için büyük bir özveriyle çalıştıklarını ifade etti.

Sağlık hizmetinin büyük bir ekip ruhu içerisinde yürütülen kutsal bir görev olduğunu vurgulayan Afacan, hekiminden eczacısına, hemşiresinden tüm sağlık çalışanlarına kadar birçok meslek grubunun bu sürecin önemli bir parçası olduğunu belirtti. Afacan, toplum sağlığını korumak için gece gündüz demeden çalışan sağlık çalışanlarının emeğinin her türlü takdirin üzerinde olduğunu dile getirdi.

Son yıllarda sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının ciddi bir toplumsal sorun haline geldiğini ifade eden Erol Afacan, şifa dağıtan ellere yönelen her türlü sözlü veya fiziksel saldırının yalnızca sağlık çalışanlarını değil toplumun sağlık hakkını ve insanlık onurunu da hedef aldığını söyledi. Afacan, sağlık çalışanlarının güven içerisinde görev yapabileceği bir çalışma ortamının sağlanmasının güçlü ve sürdürülebilir bir sağlık sistemi için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Çorum Eczacı Odası Başkanı Afacan, sağlıkta şiddetin hiçbir gerekçesi olamayacağını belirterek toplumun tüm kesimlerinin bu konuda ortak bir bilinç ve sorumluluk duygusuyla hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

İnsan hayatını korumak adına büyük bir özveriyle görev yapan tüm hekimlerin 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayarak sağlık hizmetinin her kademesinde görev yapan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür eden Erol Afacan ayrıca, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Beni Türk hekimlerine emanet ediniz” sözünün sağlık mesleklerinin toplum için taşıdığı değeri en güçlü şekilde ortaya koyduğunu belirtti.

