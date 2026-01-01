Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Başkanım Mahallemizde Söz Bizde” buluşmaları kapsamında 2025 yılının son mahalle toplantısını Çöplü Mahallesi’nde gerçekleştirdi. Hürriyet İlkokulu Konferans Salonu’nda düzenlenen programa mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi.

Toplantıya Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın yanı sıra AK Parti İl Başkan Vekili Osman Fatih Gümüş, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Semra Akyüz Özdağ, Belediye Başkan Yardımcıları, AK Parti Belediye Meclis Üyeleri, Çöplü Mahallesi Muhtarı Yılmaz Kılcı, Çorum Belediyesi birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

MUHTAR KILCI’DAN BAŞKAN AŞGIN’A TEŞEKKÜR

Programda konuşan Çöplü Mahallesi Muhtarı Yılmaz Kılcı, belediye ile uyum içinde çalıştıklarını belirterek mahallede yaşanan sorunlara hızlı çözümler üretildiğini ifade etti. Kılcı, “Mahallemizle ilgili yapılan çalışmalardan dolayı hem şahsım hem de mahalle sakinlerimiz adına Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

AŞGIN: "MAHALLELERİMİZİN GELİŞİMİ

İÇİN AŞKLA ÇALIŞIYORUZ"

Çöplü Mahallesi’nde hayata geçirilen belediye hizmetlerini anlatan Aşgın, Çorum’un tüm mahallelerine eşit ve adil hizmet götürme anlayışıyla çalıştıklarını vurgulayarak, “Rabbime hamdolsun ki tüm ekiplerimizle birlikte aşkla çalışıyoruz. Bu şehri samimiyetle, aşkla ve heyecanla daha güzel yarınlara taşımak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Mahallelerin gelişimi için büyük bir gayretle çalıştıklarını belirten Aşgın, Çöplü Mahallesi’nin en önemli sorunlarından birinin kentsel dönüşüm olduğunu söyledi. Bu konuda belediye olarak süreci hızlandıracak yeni adımlar atacaklarını ifade eden Aşgın, mahalle sakinlerinden de destek beklediklerini dile getirdi.

VATANDAŞLARIN TALEPLERİNİ DİNLEDİ

Toplantıda mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyen Aşgın, iletilen konularla yakından ilgilendi. Taleplerin çözümü noktasında ilgili birim müdürlerine talimat veren Belediye Başkanı Aşgın, istişare kültürüne büyük önem verdiklerini belirterek benzer buluşmaların devam edeceğini söyledi.

Muhabir: Haber Merkezi