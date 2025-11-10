Alınan bilgiye göre, E.C.Y. (20), Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar 26. Sokak’ta bulunan kayınpederine ait eve pompalı tüfekle ateş ettikten sonra olay yerinden ayrıldı.

Kısa süre sonra Kale Mahallesi Ekin 5. Sokak üzerinde önceden husumetli olduğu M.K. (18) ile karşılaşan E.C.Y., yanında bulunan tüfekle bu kişiye ateş etti.

Bacağına isabet eden saçmalarla yaralanan M.K., kendi imkânlarıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu.

İhbar üzerine her iki adrese polis ekipleri sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan çalışmada, boş kartuşlar tespit edildi.

Polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan E.C.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.