Çorum’da eşinden haber alamayan engelli bir kişi, komşularını arayarak yardım talebinde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Mimarsinan Mahallesi Cemilbey Caddesi’nde yaşayan Sadık B, aynı evde eşine defalarca seslenmesine rağmen cevap alamadı.

Engelli olduğu için yatağından kalkamayan yaşlı adam, eşinin kendisine cevap vermemesinden dolayı endişelendi, eşinin başına bir şey gelmiş olabileceğini düşündü. Endişeli eş, komşularını telefonla arayarak yardım istedi.

Komşuların ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin kapıyı açmaya yönelik çağrılarına yanıt alınamaması üzerine itfaiye ekipleri, binanın 2. katındaki yangın merdiveninden çıkarak 5. katta bulunan dairenin kapısını açtı.

Bu sırada kendisinden haber alınamayan Sadık B’nin eşi Hülya B, ekiplerin yanına geldi. Ekipleri karşısında gören kadın korku yaşarken, sağlık ekipleri tarafından kontrolü yapıldı. Başka bir odada uyuyakaldığı için ne eşini ne de ekipleri duyan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.