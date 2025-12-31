Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ilkokul, ortaokul ve liselerde sporun yaygınlaştırılması, öğrencilerin spora teşvik edilmesi amacıyla hazırlanan Spor ve Eğitim Destek Paketlerinin okullara dağıtımı başladı.

Dağıtımı yapılan paketlerde; futbol, voleybol, basketbol ve hentbol topları, badminton raketi ve topları, floor curling setleri, voleybol filesi, masa tenisi ekipmanları, akıl ve zekâ oyunları, satranç takımları ile çeşitli yardımcı spor malzemeleri yer alıyor. Ayrıca temizlik ve kırtasiye malzemeleri de okullara ulaştırıldı.

Çorum’da gerçekleştirilen dağıtım programına İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Cihan Türkmen ve Şube Müdürü İ. Murat Yavan katıldı.

Gönderilen malzemelerle öğrencilerin fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi, eğitim ortamlarının daha sağlıklı ve donanımlı hâle getirilmesi hedefleniyor.

Eğitime ve spora verdikleri katkılardan dolayı Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e ve Millî Eğitim Bakanlığına teşekkür edildi.