Ekim ayında Türkiye genelinde 164 bin 306 konut satılırken, ilimizde Ekim ayında 956 konut satışı oldu. Aynı dönemde Tokat’ta 824 konut, Amasya’da 833 ve Samsun’da ise 3 bin 194 konutun satışı gerçekleşti. Çorum’da satılan 956 konutun 147’zsi ipotekli satış olurken, 809’u ise diğer satış türüne göre yapıldı. 395 adet konut ilk el, 561 konutun ise ikinci el satış olduğu görüldü. Ayrıca 2025 yılı içinde satılan konutların 6 bin 497’si merkezde bulunurken, 594’ü Sungurlu, 444’ü Osmancık, 372’si İskilip ve 200’ü ise Alaca’da satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Bölge Müdürlüğü Ekim ayı Konut Satış İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre ülke genelinde konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 oranında azalarak 164 bin 306 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 26 bin 305 ile İstanbul, 14 bin 681 ile Ankara ve 8 bin 678 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 86 ile Ardahan, 135 ile Bayburt ve 143 ile Tunceli olarak gerçekleşti.

Konut satışları Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,2 oranında artarak 1 milyon 293 bin 33 olarak gerçekleşti. Ülke genelinde ipotekli konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,5 oranında artarak 23 bin 527 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 14,3 olarak gerçekleşti. Ocak-Ekim döneminde ise ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 64,0 oranında artarak 186 bin 20 oldu.

Ocak-Ekim döneminde 44 bin 490, Ekim ayında 5 bin 919 ipotekli konut satışı, ilk el olarak gerçekleşti. Diğer satış türleri sonucunda 140 bin 779 konut el değiştirdi. Ocak-Ekim döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,8 oranında artarak 1 milyon 107 bin 13 oldu.

Muhabir: Haber Merkezi

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 oranında azalarak 54 bin 866 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,9 oranında artarak 397 bin 507 olarak gerçekleşti. İkinci el konut satış sayısı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 oranında artarak 109 bin 440 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,8 oranında artarak 895 bin 526 olarak gerçekleşti.Yabancılara yapılan konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 oranında azalarak 2 bin 106 oldu. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 729 ile Antalya, 725 ile İstanbul ve 192 ile Mersin oldu. Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3 oranında azalarak 17 bin 50 oldu. Ekim ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 315 ile Rusya Federasyonu, 191 ile Almanya ve 172 ile İran vatandaşlarına yapıldı.