Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu kış da gelenek bozulmadı.

Kar tatilini fırsat bilen çocuklar, Kale Mahallesi Ekin Caddesi’nde bulunan tepeye akın etti.

Kızakların yanı sıra plastik bidon, naylon, legen ve tepsilerle kayan çocuklar, soğuk havaya aldırış etmeden doyasıya eğlendi.

Kentte okulların yağış nedeni ile tatil edilmesinin ardından çocuklar, kendi aralarında “Çorum kayak pisti” adını verdikleri alanda keyifli anlar yaşadı.

Ailelerin de çocuklarına eşlik ettiği etkinlikte renkli görüntüler oluştu.

Kar yağışıyla birlikte yeniden beyaza bürünen tepe, hem çocukların hem de ailelerin hafta içi tatil günlerinde eğlence noktası oldu.