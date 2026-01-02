1980’li yıllardan 2000’li yılların sonlarına kadar Çorum Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde görev yapan, Çorum’da tanıyan herkesin sevdiği ve saydığı, dürüst, çalışkan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Şenel Yavuz’u, yaşamakta olduğu Ankara’da, 2025 yılının son günlerinde kaybettik.

O yıllarda TSM saz heyetinde ut çalan ve solist olarak sahne alan Dr. Şenel Yavuz, ÇORUM HABER’in Amatör Sesler Yarışması’nda da jüri üyeliği yapmıştı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.