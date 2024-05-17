Trendyol 1.Lig Play-Off ilk tur maçında Ahlatcı Çorum FK ile Kocaelispor Çorum’da karşı karşıya geldi. Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanan karşılaşmaya beklenildiği gibi taraftar yoğun ilgi gösterdi. Kulüpten alınan bilgilere, 3.366, kale arkası güney tribünü 933, kale arkası kuzey tribünü 3.316, batı kapalı sağ ve sol tribünü 804, VİP A, B ve C tribünü 1.540, misafir tribünü 678, genel tribün 723 ve engelli tribünü 47 olmak üzere toplam 11 bin 407 biletli seyirci kritik karşılaşmayı tribünden izledi. Bu rakam, bu sezonun seyirci rekoru olarak kayıtlara geçti.

İKİ TAKIMA ALKIŞ

Kocaeli’nden gelen 700’e yakın taraftar da takımını yalnız bırakmadı. İki takım taraftarları maç öncesinde takımları tribünlere çağırarak alkışlarken, Çorum FK’lı taraftarlar “Hoş geldiniz” diye tempo tuttu. Kocaelisporlu taraftarlar maçtan sonra Ahlatcı Çorum FK’yı da tribüne çağırarak alkışladı.