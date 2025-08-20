Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren ilk iki maçını kazanarak averajla lider durumda bulunan Arca Çorum FK’nın, Kocaelispor’da yer alan eski golcüsü Ahmet Sağat ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

2023-2024 sezonda Samsunspor’dan kiralık olarak Arca Çorum FK’ya gelen Ahmet Sağat, 26 lig maçında 1.417 dakika süre alırken, 8 gol atıp 1 asist yaptı. Aynı sezon 3 play-off maçında sadece 13 dakika süre alabilen 29 yaşındaki golcü futbolcu, Türkiye Kupası’nda ise Trabzonspor’a karşı 18 dakika oynadı.

Ahmet Sağat, bu sezon Kocaelispor formasıyla Süper Lig’de henüz süre alamazken, geçen sezon ise yeşil-siyahlı formayla 24 lig maçında 587 dakika sahada kalıp 2 gol attı, 3 asist yaptı. Türkiye Kupası’nda 4 maçta 308 dakika oynayan Ahmet Sağat, fileleri 3 kez havalandırdı.

Arca Çorum FK cephesinde, Ahmet Sağat’la ilgili şimdilik herhangi bir anlaşma olmadığı ifade edildi.