Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren lider Arca Çorum FK, 22 Ağustos Cuma günü, Çorum Şehir Stadı’nda, saat 21.30’da başlayacak maçta İstanbul temsilcilerinden Sarıyer’i konuk edecek. Kırmızı-siyahlı takım, zorlu maçın hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdürürken, iki takım arasındaki rekabet merak konusu oldu.

3 SEZONDA 5 KEZ RAKİP OLDULAR

Profesyonel liglerdeki 14’üncü sezonunu geçiren Arca Çorum FK, Türk futbolunun köklü kulüplerinden Sarıyer’le bugüne kadar 2019-2020, 2020-2021 ve 2021-2022 Sezonlarında, tamamı lig olmak üzere 5 kez karşılaşırken, 1 maç iptal edildi.

2 GALİBİYET 3 BERABERLİK

Arca Çorum FK ile Sarıyer arasındaki 5 maçın 2’si Çorum’da, 3’ü İstanbul’da oynandı. Bu maçların 2’sini Arca Çorum FK kazandı, 3 karşılaşma ise berabere bitti. Çorum ekibi, “Beyaz Martılar” olarak ünlenen İstanbul temsilcisine hiç yenilmezken, attığı 9 gole karşılık da sadece 2 gol yedi.

İLK MAÇI ÇORUM FK KAZANDI

İki takım ilk olarak 2019-2020 Sezonunda, 2.Lig Beyaz Grup’ta rakip olurken, 14.haftada İstanbul’da oynanan maçı Çorum temsilcisi 2-0 kazandı. Kırmızı-siyahlı takıma galibiyeti getiren golleri 63’te Berat Ali Genç, 90+5’te ise Fatih Şerifoğlu attı.

31.haftada Çorum’da oynanması gereken maç, tüm Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle liglerin sonlandırılması üzerine oynanamadı.

2020-2021’DE 2 MAÇ DA BERABERE

İki takım, bir sezon sonra yine 2.Lig Beyaz Grup’ta yer aldı. 19.haftada İstanbul’da oynanan maç 1-1 biterken, Sarıyer’in golünü 60.dakikada Ömer Bozan, Arca Çorum FK’nın golünü ise 61.dakikada Sinan Kurumuş attı.

Ligin 38.haftasında, Çorum’da oynanan ikinci yarı maçı ise başladığı gibi golsüz eşitlikle bitti.

TARİHE GEÇEN GALİBİYET

Arca Çorum FK ile Sarıyer, 2021-2022 Sezonunda, bu kez 2.Lig Kırmızı Grup’ta rakip oldu. Sezonun 9.haftasında Çorum’da oynanan ilkyarı maçı, kulüp tarihine geçti. Arca Çorum FK, adeta şov yaptığı maçı 20 ve 87.dakikalarda Batuhan Er, 54.dakikada Mehmet Gürkan Öztürk, 62.dakikada Halil İbrahim Sönmez ve 67.dakikada Burak Çalık’ın golleriyle 5-0 kazandı. Bu skor, kulüp tarihinin en farklı galibiyetlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

SON MAÇ BERABERE

Sezonun 28.haftasında, İstanbul’da oynanan 28.hafta maçı ise 1-1 berabere bitti. Sarıyer, 32.dakikada Bertul Kocabaş’la öne geçerken, Arca Çorum FK’nın beraberlik golü 90+1.dakikada Burak Çalık’tan geldi.