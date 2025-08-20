Çorum’da düzenlenen Erkekler Goalball 1.Lig 2.devre müsabakaları nedeni ile Çorum’a gelen Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyon Başkanı Ayhan Yıldırım, Vali Ali Çalgan ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyon Başkanı Ayhan Yıldırım’a Başkan Vekili Orhan Tanrıkulu, Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu, Genel Sekreter Yusuf Açıkalın ve Genel Koordinatör Ali Suat Ekinci ziyarette eşlik etti. Heyet Vali Ali Çalgan ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a ziyaret kapsamında milli takım forması hediye ederek Erkekler Goalball 1.Lig 2.devre müsabakaları nedeni ile teşekkür ettiler.