Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Arca Çorum FK, 13.hafta maçında konuk ettiği Alagöz Holding Iğdır FK’yı 3-1 yenerek kötü gidişe “dur” dedi.

Çorum Şehir Stadı’nda oynanan ve Antalya bölgesi üst klasman hakemlerinden Batuhan Kolak’ın yönettiği maçta ilk gol Arca Çorum FK’dan geldi. 23.dakikada kaptan Ferhat takımını 1-0 öne geçirirken, 29’da Mendes’in golüyle skora denge gelince ilk yarı 1-1 bitti.

İkinci yarıda Çorum FK teknik direktörü Çağdaş Çavuş 60.dakikada 4 oyuncu değişikliği birden yaparken, bu değişiklik beraberinde golleri de getirdi. 74.dakikada Eze’nin penaltı golüyle bir kez daha öne geçen Çorum temsilcisi, 78’de Aleksic’in serbest vuruşunda kaleci Sinan’ın büyük hatası sonucu durumu 3-1 yaparak rahatladı.

Kalan sürede iki takımın da çabası yeterli olmayınca karşılaşma Çorum temsilcisinin 3-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Bu sonucun ardından Arca Çorum FK puanını 25’e yükseltirken, Iğdır FK 19 puanda kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR… MAÇTAN DAKİKALAR…

DAKİKA 7: Sağdan gelişen Iğdır FK atağında, Mendes’in pasında topla buluşan Bruno sağdan ceza sahasına girdi, çaprazdan vuruşunda kaleci Sehic gole izin vermedi.

DAKİKA 13: Iğdır FK atağında, Mendes’in ceza sahasında, sağdan altı pasa çıkarttığı topa Bruno dokunamadı.

DAKİKA 23: GOOOLLLL! Arca Çorum FK golü buldu. Soldan gelişen atakta, Cemali’nin pasında topla buluşan Eren ceza sahasına girdi, yerden altı pasa çıkarttığı topu Eze ayak içiyle Ferhat’a bıraktı, kaptan Ferhat altı pas çizgisinden gol vuruşunu yaptı: 1-0.

DAKİKA 29: GOL! Iğdır’ın beraberlik golü geldi. Soldan gelişen atakta, Fofana’nın pasında topla buluşan Bruno ceza sahasına girdi, yerden penaltı noktasına çıkarttığı topu Mendes gelişine bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-1.

DAKİKA 74: GOOOLLL! Arca Çorum FK bir kez daha öne geçti. 66.dakikada soldan gelişen atakta, Erkan’ın ceza sahasına gönderdiği topu savunma uzaklaştırmak isterken oluşan karambolde Eze ceza yayı hizasında çizgiye yakın yerde Oğuz Kağan’ın müdahalesiyle yerde kaldı, boşta kalan topu Pedrinho yaydan yaptığı vuruşla ağlara gönderdi ancak hakem öncesinde penaltı kararı verdiğini belirterek golü iptal etti. VAR incelemesi sonucunda penaltı kararı geçerli oldu ve 78’de atışı kullanan Eze kaleci Sinan’la topu ayrı ayrı köşelere gönderdi: 2-1.

DAKİKA 78: GOOOLLL! Fark ikiye çıktı. Eze’ye yapılan faul üzerine ceza yayının 5-6 metre gerisinden kazanılan serbest vuruşta Aleksic kaleye sert vurdu, kaleci Sinan’ın ellerinden seken top ağlarla buluştu: 3-1.