Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1.Lig 8.hafta maçında Sungurlu Belediyespor sahasında Bursa temsilcisi Osmangazi Belediyespor’u konuk etti. Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya seyircisinin desteği ile iyi başlayan Çorum’un efeleri ilk seti 25-21 kazanarak maçta 1-0 öne geçti. İkinci sete kötü başlamasına rağmen son bölümde rakibin smaçlarını blok sayı ile durduran Kırmızı-Siyahlılar bu seti de zor da olsa 25-23 kazanarak skoru 2-0 yaptı. Üçüncü sette moralsiz rakibi karşısında file dibinde adeta şov yapan Çorum temsilcisi bu seti de 25-19 kazanarak maçtan 3-0 galip ayrılmayı başardı.

Bu sonucun ardından üst üste 5.galibiyetini alan Sungurlu Belediyespor puanını 17’e yükselterek lider Fenerbahçe’yi takibini sürdürdü. Konuk Bursa temsilcisi ise 12 puanda kalarak haftayı dördüncü sırada kapattı.

SALON: Sungurlu Mahmut Atalay.

HAKEMLER: Asım Fırat Dicle, Burak Karaca.

SUNGURLU BELEDİYESPOR: Gökhan, Taha Anıl, Eren, Mahmood, Emircan, Erenhan, Burak, Eray, Ahmet Kaan, Eneshan, Tayeb, Mehmet, Salih.

OSMANGAZİ BELEDİYESPOR: Samet, Semih, Burak, Berat, Yiğit, Arda, Burak, Gürkan, Efe, Kutay, Abdulkadir.

SETLER: 25-21, 25-23, 25-19.