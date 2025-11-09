Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’ndan (ASKF) Ferhat Arıcı başkanlığında bir heyet, Sungurlu Belediyespor Kulübü’nü ziyaret etti.
Başkan Ferhat Arıcı, beraberinde başkan yardımcısı Cumhur Sevinç, yönetim kurulu üyeleri Nermin Özkeskin ve Mustafa Arslan’la birlikte önce Sungurlu Belediyespor Kulübü Başkanı Ahmet Haşim Özsaraylı’yı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Sungurlu’daki spor faaliyetleri değerlendirilirken, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, Kulüp Başkanı Ahmet Haşim Özsaraylı’ya çerçeveletilmiş ASKF şilti verdi.
ASKF heyeti, daha sonra Erkekler Türkiye 1.Voleybol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren başantrenör Mustafa Özdemir nezaretindeki Sungurlu Belediyespor’u ziyaret etti. Başkan Arıcı, Sungurlu temsilcisine başarı dileklerinde bulundu.