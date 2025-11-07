Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Gençler (kız-erkek) Judo İl Birinciliği sona erdi. Mahmut Atalay Gençlik Merkezi Judo Salonu’nda gerçekleşen il birinciliğinde kızlarda 7, erkeklerde ise 5 okul katılım sağlarken, toplamda 17 sporcu madalya mücadelesi verdi.
Judo İl Temsilcisi Hüseyin Üstündağ ve judo antrenörlerinden Hakan Taştan’ın gözetiminde gerçekleşen müsabakalar sonunda sıkletlerinde dereceye giren öğrenciler belli oldu.
Kızlarda dereceye giren öğrenciler:
48 kilo: 1.Aysu Naz Çağıl (75.yıl Anadolu Lisesi), 2.Fidan Bolat (Alaca Şehit Nedim Tuğaltay Anadolu Lisesi).
52 kilo: 1.Sinem Tümer (Özejder Sosyal Bilimler Lisesi), 2. Nisa Elik (Alaca Şehit Nedim Tuğaltay Anadolu Lisesi), 3.Şevval Deveci (Alaca Şehit Nedim Tuğaltay Anadolu Lisesi).
57 kilo: 1.Elif Bayat (Alaca Şehit Nedim Tuğaltay Anadolu Lisesi), Nazlı Hilal Coşkun (Mimar Sinan Anadolu Lisesi).
63 kilo: 1.Meleknur Köroğlu (Başöğretmen Anadolu Lisesi).
70 kilo: 1.Meliha İlayda Aydoğdu (Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi).
+70 kilo: 1.Şuğra Şükriye Özdemir (Mimar Sinan Anadolu Lisesi).
Erkeklerde dereceye girenler:
66 kilo: 1.Eren Tosun (Alaca METEM), 2.Miraç Sevil (Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi), 3.Rüzgar Şahin (Alaca Fen Lisesi).
60 kilo: 1.Abdulla Yurttaş.
73 kilo: Metehan Karasu (Prof.Dr. Hayrettin Karaman Anadolu Lisesi).
81 kilo: 1.İlhan Yılmaz (Alaca Anadolu İmam Hatip Lisesi).
+90 kilo: Efe Karasu (Prof.Dr. Hayrettin Karaman Anadolu Lisesi).
Sıkletlerinde dereceye giren sporcular madalya ile ödüllendirildi.