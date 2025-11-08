Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Voleybol Ligi 8. hafta mücadelesinde Sungurlu Belediyespor, sahasında Osmangazi Belediyespor’u konuk edecek.

Son haftalarda gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Çorum temsilcisi, üst üste 4 maçlık galibiyet serisini bu hafta da sürdürmeyi hedefliyor.

Sungurlu’nun Efeleri, taraftarı önünde oynayacağı bu önemli karşılaşmadan da galip ayrılarak çıkışını sürdürmek istiyor. Zorlu mücadele, 9 Kasım Pazar günü (yarın) saat 14.00’te Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu’nda oynanacak.