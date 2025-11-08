ÇORUM HABER’in Kurucusu, Başyazarı ve Şirket Genel Müdürü Mehmet Yolyapar, Ahlatcı Holding’in 2.3 milyar dolarlık füze ve roket yakıtı tesisinin Samsun yolundaki 2. Organize Sanayi Bölgesi’ne kurulmasının önünde herhangi bir engel kalmadığını belirterek, “Sungurlu’daki büyük yatırımlardan sonra bu yatırım ve bunu izleyecek diğer savunma sanayi yatırımları, Çorum’u gerçek manada ‘sanayi kenti’ haline getirecek” dedi.

Umut Radyo Genel Yayın Yönetmeni Meltem Danışman Çınar’la birlikte yaptıkları “Çorum Güncesi” programında, bir soru üzerine, savunma sanayii alanında yapılan yatırımlara da değinen Yolyapar, “Bu yatırımın büyüklüğünü anlatabilmek için, Çorum’un kaderini değiştirecek Volkswagen fabrikası ile ilgili kurduğumuz hayalleri hatırlatmam gerekecek; bu hayalimiz gerçekleşseydi, Çorum yaklaşık 1 milyar dolarlık bir yatırım kazanmış olacaktı.” diye konuştu.

Gazeteci Merdan Yanardağ’ın “casusluk” suçlamasıyla tutuklandığına ilişkin soruyu da yanıtlayan Mehmet Yolyapar, “Basın özgürlüğü adına, ne yazık ki dünyanın sicili en bozuk ülkeleri arasındayız. Önceki, yolsuzluk, terör örgütüyle ilişki ithamları gibi, casusluk ithamı da halk nezdinde inandırıcı bulunmadı. Halkın yüzde 70’i bunlara inanmıyor. Hatta, AK Partili vatandaşların bile pek azı inandığını söylüyor; partililerin çoğu ‘fikrim yok’ diyor. Yani, inanmıyor, ama bunu açıkça da söyleyemiyor. Bu kutuplaştırıcı ithamlar, maalesef ülkemize hayır getirmiyor, getirmeyecek de.” ifadesini kullandı.

Yolyapar, Meltem Danışman Çınar’ın “basında adalet” konusunda yazdığı yazıları hatırlatması üzerine de şunları söyledi:

“İddia ediyorum, Türkiye’de yerel basında adalet konusunu en fazla gündeme getiren, adeta haykıran benim. Devletin, kurallara uyduğu için mağdur olanla, kural tanımayıp haksız kazanç elde edeni ayırması gerek. Siyasilerin de, haksızlıkların arkasında durmaması gerekiyor. Gazete veya internet haber siteleri, belirlenen kurallar çerçevesinde nitelikli yayıncılık yapmak zorundalar. Bu başıbozukluk nedeniyle Anadolu’da gazete diye paçavralar çıkarılıp resmi ilan alınıyor. Yine sosyal medya, inanılmaz şekilde kirletilmiş durumda. Ben, basın özgürlüğünden, kuralsızlığı ve niteliksizliği değil, halkın haber alma hakkına saygı ve özgür düşünceye dayalı adam gibi gazeteciliği anlıyorum.”