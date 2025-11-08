Arca Çorum FK’ya, Esenler Erokspor’la geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan maçta yaşanan “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle ceza geldi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, maçta Arcaca Çorum FK’ya ayrılan tribünde yer alan taraftarlara Futbol Disiplin Talimatı’nın 53/3.maddesi uyarınca elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verdi. Yani, Esenler Erokspor maçını tribünden izleyen Arca Çorum FK’lı taraftarlar, 22 Kasım’da Bandırmaspor’la deplasmanda oynanacak maçta tribünde yer alamayacaklar.

PFDK, Esenler Erokspor’a ise çirkin ve kötü tezahürat eyleminin ilk kez gerçekleşmesi nedeniyle ihtar ve eylemin gerçekleştiği Doğu Tribün A-B-C ve D bloklarda yer alan taraftarların bir sonraki iç saha maçlarına girişlerinin engellenmesine karar verdi. Erokspor, çim saha sorumlusunun stadyum denetimine katılmamasından dolayı da 110.000 lira para cezasına çarptırıldı.