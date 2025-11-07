Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan 3.Kamu Spor Oyunları Kadınlar Voleybol Bölge Müsabakaları Bartın’da sona erdi. A grubunu ikinci sırada tamamlayarak çapraz eşleşmede Sinop’u 3-0 yenerek finale yükselen Çorum Valiliği A takımı finalde dün Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ile karşı karşıya geldi. Bolu temsilcisi karşısında fazla varlık gösteremeyen Çorum takımı maçı 3-0 kaybederek bölge şampiyonasını ikinci sırada tamamladı.
Öte yandan Çorum Valiliği B takımı ise bölge şampiyonasında dördüncü oldu.
Muhabir: RIFAT KARA