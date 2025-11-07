Bir süredir başkanlık görevini yürüten Gökhan Karagöl yaptığı açıklamada görevi bıraktığını duyururken, “…Geldiğimiz noktada, hem kişisel olarak hem de kulübümüzün menfaatleri açısından, bu görevi devretmenin daha doğru olacağı kanaatine vardım. Bu süreçte yanımda olan yönetim kurulu arkadaşlarıma, teknik ekibimize, futbolcularımıza, kulüp çalışanlarımıza ve her koşulda desteğini esirgemeyen büyük Sivasspor taraftarına yürekten teşekkür ediyorum. Sivasspor benim için sadece bir kulüp değil, bir aidiyet, bir emanet, bir gönül meselesidir. Görevim bugün sona eriyor olsa da, bu arma için duyduğum sevda ve sorumluluk ömür boyu sürecektir” dedi.

