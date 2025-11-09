Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 14.Grup 8.hafta maçında Çorum Voleybol Spor Kulübü deplasmanda Bayburt Gençlik Merkezi’nin konuğu oldu. Bayburt Yeni Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk düdüğünden itibaren oyunda üstünlüğü eline alan Çorum’un sultanları ilk seti 6, ikinci seti 8, üçüncü seti de 7 sayı farkla kazanarak maçtan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Çorum Voleybol puanını 9’a yükseltirken, ev sahibi Bayburt Gençlik Merkezi ise 3 puanda kaldı.

SALON: Bayburt Yeni.

HAKEMLER: Derya Çetin Sarışık, Emre Sarışık.

BAYBURT GENÇLİK MERKEZİ: Sedef, Beyza, Dilek, Hacer, Nehir, Ceylan, Elif, Gamze, Sercan, Betül, Kardelen, Döndü, Canan, Havin.

ÇORUM VOLEYBOL SPOR KULÜBÜ: Sena Nur, Asya, Berfin, Zeynep, Gizem, Nermin, Nehir, Zehra Ballı, Eylül, Zehra Köse.

SETLER: 19-25, 17-25, 18-25.