29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Çorum Barosu tarafından organize edilen Cumhuriyet Kupası Futbol Turnuvası sona erdi.

Bu yıl dört takımın katılımıyla İtfaiye Sahası’nda gerçekleştirilen turnuvada, çekişmeli geçen eleme maçlarının ardından Çorum Barosu Hürriyet Takımı ile Çorum Barosu Cumhuriyet Takımı finale kalmayı başardı.

Finalde rakibini 3-1 mağlup eden Hürriyet Takımı, turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. Cumhuriyet Takımı ikinci olurken, üçüncülük maçını yine 3-1’lik skorla kazanan Çorum Adliyesi Takımı üçüncü, Adalet 19 Takımı ise dördüncü sırada yer aldı.

Çorum Barosu’ndan yapılan açıklamada, “Cumhuriyet Kupası Futbol Turnuvamızın finali coşku ve heyecan dolu mücadelelerin ardından tamamlanmıştır. Turnuvamıza katılarak sportif dayanışma, fair-play ruhu ve dostluğun en güzel örneklerini sergileyen tüm takımlarımıza teşekkür ederiz. Bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen tüm meslektaşlarımıza, hakemlerimize, görevlilerimize ve destek veren kurum ve kuruluşlara katkılarından dolayı teşekkür ederiz.” ifadelerine yer verildi.