Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Arca Çorum FK, Pazar günü, 13.haftanın kapanış maçında kendisi gibi şampiyonluk hesapları yapan Alagöz Iğdır FK’yı konuk edecek. Maçın sonucu, teknik direktör Çağdaş Çavuş’un takımdaki geleceğini de etkileyebilir.

Boluspor beraberliğinin ardından geçtiğimiz hafta deplasmanda Esenler Erokspor’a 3-1 yenilerek liderlik fırsatını değerlendiremeyen Arca Çorum FK’da teknik direktör Çağdaş Çavuş’a yönelik eleştirilerin dozu arttı. Iğdır maçı, genç teknik adam için son şans olarak görülüyor. Çağdaş Çavuş, bu doğrultuda tüm planları galibiyet üzerine yapmış durumda.

Arca Çorum FK gibi son 2 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik alan Iğdır FK açısından da maçın önemi büyük. Yeşil-beyazlı ekip, zorlu Çorum deplasmanında kazanarak moral bulmak ve şampiyonluk yarışında özgüven tazelemenin hesaplarını yapıyor. Iğdır ekibinin teknik patronu İbrahim Üzülmez de tüm planları bu doğrultuda yapmış durumda.

22 puanla 6.sırada yer alan Arca Çorum FK ile 19 puanlı 8.sıradaki Arca Çorum FK arasında Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak maçta Antalya bölgesi üst klasman hakemlerinden Batuhan Kolak düdük çalacak. Saat 19.00’da başlayacak maçta Kolak’ın yardımcılıklarını ise Gaziantep bölgesinden Ömer Tevfik Özkoç ile Antalya bölgesinden Kerem İlitangil yapacak. Karabük bölgesinden Mustafa Hakan Belder de karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.