Arca Çorum FK’nın da mücadele ettiği Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde, 13.haftanın açılış maçında Vanspor’u 9 kişi ile 2-1 yenen Sarıyer’de karşılaşmanın İzmir bölgesi hakemi Berkay Erdemir’e büyük tepki var.

Sarıyer, ligin güçlü takımlarından Bandırmaspor’u 26.dakikada Anziani ve 64.dakikada Camara’nın attığı gollerle 2-1 yenerken, Vanspor’un tek golünü 50.dakikada penaltıdan Jefferson attı. Sarıyer, 45+2.dakikada Muhammet Ali Özbaskıcı, 69.dakikada da Camara’nın kırmızı kart görmesi üzerine karşılaşmayı 9 kişi tamamladı.

Maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sarıyer teknik direktörü Servet Çetin, hakeme adeta ateş püskürdü. Maçın incelenmesi çağrısında bulunan Çetin, “Çok kızgındım. Biraz daha sakinleşip gelmek istedim. 9 kişi maç kazandık, hiç mutlu değiliz. Bulunduğumuz konumu da biliyorsunuz. Ben şunu rica ediyorum; bu maçın yetkililer tarafından başından sonuna kadar incelenmesini istiyorum. 15 dakika maçı uzattı, ne oldu da bu kadar uzattı? Zaten kadromuz dar. Eksik kadromuza rağmen iki tane değerli oyuncumuzu kırmızı kartla atıyor. Kaç tane geçişte pozisyon yakaladık, rakibe niye vermiyorsun kartları? Hakem Sarıyer’in maçı kaybetmesi için elinden geleni yaptı ama Allah izin vermedi. Kazanmamıza rağmen mutsuzum, üzgünüm, hayal kırıklığı yaşıyorum. Bu kadar olaylar olmuş, bu kadar problemler ortaya çıkmışken bile bu kadar kötü bir maç yönetmek nasıl oluyor? İnsan biraz dikkat eder, biraz çekidüzen verir. Böyle mi maç yönetilir? İstiyorsanız sahaya çıkmayalım. Geriliyoruz orada, sinir hastası olacağız.

10 kişi başladık ikinci yarıya. Hakem sağ olsun yine devreye girdi, penaltı verip beraberliği sağladı. Herkese var da bize niye penaltı yok. Bulunduğumuz konum da rahat değil. Bizim için 1 puan bile çok önemliyken hakemlerin böyle maç yönetmesi bizi çok üzüyor. Kesinlikle bunun arkasında art niyet arıyorum. O yüzden bu maç incelensin. Oyuncularımın emeklerine sağlık. Allah onların emeklerini hakemlere karşı zayi etmedi” şeklinde konuştu.