Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde yıllardır şube müdürü olarak görev yapan Erdoğan Şahinci de kurumun son dönemdeki emekliler kervanına katıldı. Emekliye ayrılan Erdoğan Şahinci için veda töreni düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Yurt Hizmetleri Müdürü Hüseyin Şahin ve şube müdürlerinin katılımıyla, yemekli düzenlenen veda töreninde, hizmetlerinden dolayı Erdoğan Şahinci’ye il müdürü Demirkıran tarafından plaket verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise, “Çalışma hayatı boyunca özverili ve başarılı hizmetlerinden dolayı Erdoğan Şahinci’ye teşekkür eder, sağlıklı ve huzurlu bir emeklilik hayatı dileriz” ifadeleri kullanıldı.