Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Arabica Coffe House Erkekler 1.Ligi’nin fikstürü belli oldu. 18 takımın yer aldığı Erkekler 1.Ligi için fikstür çekimi bugün saat 14.00’de İstanbul Zeytinburnu’nda bulunan Fişekhane Galeri Salonu’nda gerçekleşti. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’ın da katıldığı fikstür çekimi öncesi ilk olarak yeni sezonda uygulanacak kurallar anlatıldı. Daha sonra sezonun 28 Eylül’de başlayacağı duyuruldu. 18 takımın çift devreli lig statüsüne göre mücadele edeceğinin Erkekler 1.Ligi’nde çekilen fikstürün ardından ilk hafta maç programı belli oldu.

Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor sezonun ilk maçını Konya’da Karapınar Leoparlar takımı ile oynayacak. Lig’de oynanacak diğer 1.hafta maçlarında ise Onikişubat Belediyespor ile Pema Koleji, Ziraat Bankkart ile Niksar Belediyespor, TÜRŞAD ile Anadolu Voleybol, Yücelen Anamurspor ile Fenerbahça Medicana, TVF Spor Lisesi ile Osmangazi Belediyespor, Düzce Belediyespor ile Şiran Akademi, Kocaeli Kağıtspor ile 1954 Adanaspor ve Arkasspor ile Gümüşsu Gümüşhane takımları karşı karşıya gelecek.

Sungurlu temsilcisi sahasındaki ilk maçını 2.hafta 5 Ekim Pazar günü Arkasspor ile oynayacak.

Muhabir: RIFAT KARA