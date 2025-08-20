Taner Adıkdı’nın antrenörlüğünü yaptığı Çorum Gençlikspor kadın hentbol takımı bilindiği üzere son 2 yıldır 2.Lig’de mücadele ediyordu. Bu sezon Çorum Gençlikspor’da Kulüp Başkanlığına Feyyaz Velidedeoğlu’nun gelmesinin ardından hentbol takımının ligden çekileceği konuşulmaya başlanmıştı. Dün konu hakkında açıklamalarda bulunan Gençlikspor’un yeni Başkanı Feyyaz Velidedeoğlu, önceki gün hentbol antrenörleri ile bir araya geldiklerini ve yaptıkları istişare sonunda lige devam edeceklerini açıkladı.

Hedeflerinin 1.Lig olduğunu da belirten Velidedeoğlu, “Bu sezon altyapı ağırlıklı oyuncularımızla mücadele edeceğiz. Yeni sezondan itibaren ligden çekilen takımlar doğrultusunda kulübümüze federasyon tarafından davet gelmesi durumunda 1.Lig’e katılım yönünde başvurumuzu da yapacağız” dedi.

ALTYAPIMIZI GÜÇLENDİRECEĞİZ

Hentbol branşının yanı sıra diğer branşlar hakkında da açıklamalarda bulunan Velidedeoğlu, güreş, masa tenisi, voleybol, modern pentatlon, bocce, atletizm, bilardo gibi branşlarda da altyapıyı güçlendireceklerini belirterek, Gençlikspor olarak malzeme konusunda da her türlü desteği vereceklerini ifade etti.

VOLEYBOL DA BÖLGESEL LİGE KATILACAĞIZ

Bu sezon Çorum Gençlikspor olarak Erkekler Bölgesel Lig’e katılacaklarını da belirten Başkan Velidedeoğlu, “Voleybol branşında çok güçlü bir altyapıya sahibiz. Bu gençlerimizi değerlendirmek adına bu sezon Gençlikspor olarak Erkekler Bölgesel Lig'e katılacağız” dedi.