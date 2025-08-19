İlk hafta Çorum FK’ya 2-0 yenilen Amed Sportif Faaliyetler, sezona sahasında Sivasspor karşısında aldığı 2-0’lık galibiyetle başlayan Erzurumspor’u konuk etti.

Diyarbakır Stadı’nda oynanan ve İzmir bölgesi üst klasman hakemlerinden Yiğit Arslan’ın yönettiği maç oldukça çekişmeli geçti. Haftanın zorluk derecesi en yüksek maçında, Erzurumspor 8.dakikada Mustafa Fettahoğlu ile öne geçti. 2 dakika sonra Dia Sabia ile beraberliği sağlayan Amed, 58’de Fernando Andrade ile 2-1’lik üstünlüğü yakaladı.

Son bölümlerde ataklarını sıklaştıran Erzurumspor, kazandığı penaltıyı 87’de Eren Tozlu ile gole çevirince karşılaşma 2-2 bitti.

Maçın hakemi Yiğit Arslan Diyarbakır cephesinde eleştirilerin odağındaki isim olurken, bitiş düdüğü ile birlikte iki takım oyuncuları arasında arbede yaşandı. Yeşil sahada başlayan kavga tribünlere sıçradı. Taraftalar sahaya çok sayıda yabancı madde fırlatırken, Çevik Kuvvet polisleri kalkanlarla oyuncu gruplarını içeriye sokmak için yoğun mücadele verdi. Yaşanan olaylar sırasında bazı taraftarlar sahaya girdi. Futbolcular ve hakemler polis eşliğinde soyunma odasına götürüldü.

Güçlükle önlenen olaylar sonunda gözler Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun vereceği karara çevrildi.