Eğitimin sonunda gerçekleştirilen yazılı ve uygulamalı sınavda başarılı olan kursiyerler arasında yer alan Ramazan Vural, spor tırmanış hakemliği belgesini almaya hak kazanarak Çorum’u bu alanda temsil etme gururunu yaşadı.

Çorum Dağcılar Birliği, son yıllarda düzenlediği etkinlikler ve yetiştirdiği sporcularla dikkat çekerken, yönetim kadrosunda yer alan bir ismin hakemlik görevine yükselmesi, camia tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Kulüp yöneticileri ve üyeler, Vural’ın elde ettiği bu başarının Çorum’da spor tırmanışına yeni bir ivme kazandıracağını belirtti.

Ramazan Vural yaptığı açıklamada, “Dağcılık sporu benim için bir tutku. Bu alanda Çorum’u ve kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmek için çalışmaya devam edeceğim. Hakemlik görevi benim için büyük bir sorumluluk. Bana destek olan aileme, arkadaşlarıma ve Çorum Dağcılar Birliği’ne teşekkür ediyorum” dedi.