ASKF’nin resmi sitesinde de yayınlanan kongre ilanına göre, genel kurulun ilk toplantısı 7 Eylül Pazar günü, Çorum Belediyesi Buhara Kültür Merkezi’nde, saat 11.00’de gerçekleştirilecek. Çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı 14 Eylül Pazar günü, aynı yer ve saatte yapılacak.

Genel kurulda, ASKF’ye üye her kulüpten 3 delegenin oy kullanacağı hatırlatılırken, kulüplerden oy kullanacak delegelerin 23 Ağustos Cumartesi gününe kadar bildirmeleri gerektiğine dikkat çekildi.

Öte yandan, kongre öncesinde henüz başkanlık için adaylık açıklayan olmadı. Mevcut başkan Ferhat Arıcı’nın önünüzdeki günlerde adaylığını açıklaması bekleniyor.