Ahlatcı Çorum FK’nın Bodrum FK ile oynayacağı Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi Play-Off Yarı Final maçlarının programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Ahlatcı Çorum FK ile Bodrum FK arasındaki ilk maç 20 Mayıs Pazartesi günü Çorum’da oynanacak. Çorum Şehir Stadyumu’ndaki karşılaşma 20.00’de başlayacak.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması ise 24 Mayıs Cuma günü oynanacak. Bodrum İlçe Sahası’nda oynanacak ve finalisti belirleyecek maç saat 16.00’da başlayacak.